Глава Южной Осетии попал в больницу Владикавказа с гипертоническим кризом
Алан Гаглоев. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев был направлен в республиканскую клиническую больницу во Владикавказе, Северная Осетия, с диагнозом гипертонический криз. Пресс-секретарь главы государства Наталья Босикова сообщила журналистам, что его здоровье в настоящее время стабильное.
В настоящее время проводятся необходимые обследования в соответствии с установленными стандартами медицинской помощи.
«По официальной информации главного врача РКБ, Алан Эдуардович поступил с гипертоническим кризом. Его состояние стабильное, он находится в отделении кардиологии», — сказала Босикова.
Как сообщалось, президента Южной Осетии Алана Гаглоева госпитализировали в клиническую больницу Владикавказа с подозрением на инфаркт. 44-летний чиновник почувствовал себя плохо днём 6 марта в Цхинвале и был срочно доставлен в клинику.