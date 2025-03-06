Глава Южной Осетии попал в больницу Владикавказа с гипертоническим кризом

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев был направлен в республиканскую клиническую больницу во Владикавказе, Северная Осетия, с диагнозом гипертонический криз. Пресс-секретарь главы государства Наталья Босикова сообщила журналистам, что его здоровье в настоящее время стабильное.

В настоящее время проводятся необходимые обследования в соответствии с установленными стандартами медицинской помощи.

«По официальной информации главного врача РКБ, Алан Эдуардович поступил с гипертоническим кризом. Его состояние стабильное, он находится в отделении кардиологии», — сказала Босикова.