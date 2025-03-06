Владимир Зеленский в ходе встречи с американским президентом Дональдом Трампом стремился добиться от хозяина Белого дома публичного заявления о том, что США выступают против России. Об этом сообщил спецпосланник американского лидера по Украине и России Кит Келлог на онлайн-семинаре Совета по международным отношениям. Он также подчеркнул, что Трамп является сторонником объективного подхода к украинскому конфликту и стремится к достижению мира.

«Зеленский очень хотел, чтобы президент Трамп публично заявил, что Соединённые Штаты выступают против России, но это бы свело на нет объективную посредническую роль [США]. Президент Трамп не подходит к этому вопросу с позиции получения одной из сторон преимущества над другой, он сосредоточен на достижении мира», — сказал Келлог

Также спецпосланник сообщил, что Зеленский пытался убедить Трампа в необходимости подписания соглашения о продолжении финансирования Украины, чтобы усилить позиции Киева по отношению к Москве.

Ранее стало известно, что окружение американского лидера провело тайные переговоры с оппонентами главаря киевского режима. Среди них были экс-премьер Юлия Тимошенко и сторонники прошлого президента Украины Петра Порошенко*. Дискуссия могла касаться проведения президентских выборов в стране.