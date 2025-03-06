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6 марта, 17:14

Спецпосланник Трампа озвучил тайное желание Зеленского на переговорах в Белом доме

Келлог: Зеленский хотел, чтобы Трамп открыто выступил против России

Владимир Зеленский в ходе встречи с американским президентом Дональдом Трампом стремился добиться от хозяина Белого дома публичного заявления о том, что США выступают против России. Об этом сообщил спецпосланник американского лидера по Украине и России Кит Келлог на онлайн-семинаре Совета по международным отношениям. Он также подчеркнул, что Трамп является сторонником объективного подхода к украинскому конфликту и стремится к достижению мира.

«Зеленский очень хотел, чтобы президент Трамп публично заявил, что Соединённые Штаты выступают против России, но это бы свело на нет объективную посредническую роль [США]. Президент Трамп не подходит к этому вопросу с позиции получения одной из сторон преимущества над другой, он сосредоточен на достижении мира», — сказал Келлог

Также спецпосланник сообщил, что Зеленский пытался убедить Трампа в необходимости подписания соглашения о продолжении финансирования Украины, чтобы усилить позиции Киева по отношению к Москве.

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Ранее стало известно, что окружение американского лидера провело тайные переговоры с оппонентами главаря киевского режима. Среди них были экс-премьер Юлия Тимошенко и сторонники прошлого президента Украины Петра Порошенко*. Дискуссия могла касаться проведения президентских выборов в стране.

* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Обложка ©

Х / Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський

Ольга Сливченко
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