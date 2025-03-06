Вучич анонсировал телефонный разговор с Путиным

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в пятницу, 7 марта, у него состоится телефонный разговор с Владимиром Путиным по поводу «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) и двусторонних отношений.

«Это будет разговор обо всех темах двусторонних отношений Сербии и России, «Нефтяной индустрии Сербии» и наших политических отношений, всеобъемлющих отношений во всех сферах общественной жизни», — рассказал Вучич.

Также Вучич заявил, что у него есть для Путина особое послание от президента Республики Сербской Милорада Додика. Напомним, что NIS попала под санкции США, когда были наложены ограничения на компанию «Газпром нефть». Сербия подала запрос об отсрочке санкций. По итогу ввод ограничений перенесли на 90 дней.