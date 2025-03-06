Бывший командующий Вооружёнными силами Украины, нынешний посол в Великобритании Валерий Залужный озвучил информацию о серьёзных потерях украинских военных в зоне специальной военной операции. В четверг, 6 марта, генерал оценил недавние убытки украинской армии.

По словам Залужного, в результате боевых действий погибло 50 тысяч военнослужащих ВСУ, а количество раненых достигает 300 тысяч человек. Он охарактеризовал эти цифры как «критические».

«Это критическая точка», – сказал он во время выступления в Украинском католическом университете.

Залужный также выразил мнение, что на Украине практически не осталось достаточного числа людей, способных эффективно вести боевые действия.