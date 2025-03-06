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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
6 марта, 17:35
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Залужный заговорил о погибших бойцах ВСУ, сильно занизив потери

Залужный заявил о 50 тыс. погибших бойцов ВСУ, назвав это критической точкой

Бывший командующий Вооружёнными силами Украины, нынешний посол в Великобритании Валерий Залужный озвучил информацию о серьёзных потерях украинских военных в зоне специальной военной операции. В четверг, 6 марта, генерал оценил недавние убытки украинской армии.

По словам Залужного, в результате боевых действий погибло 50 тысяч военнослужащих ВСУ, а количество раненых достигает 300 тысяч человек. Он охарактеризовал эти цифры как «критические».

«Это критическая точка», – сказал он во время выступления в Украинском католическом университете.

Залужный также выразил мнение, что на Украине практически не осталось достаточного числа людей, способных эффективно вести боевые действия.

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К слову, по реальным данным, только в Курской области с начала вторжения украинских военных в регион там пали более 65 230 солдат. Кроме того, противник понес потери в виде 385 танков, 296 боевых машин пехоты, 256 бронетранспортеров, 2133 бронированных машин, 515 artillery guns, 52 установки для запусков реактивных систем залпового огня (из которых 13 HIMARS и 7 MLRS американского производства), а также 25 установок пусковых устройств для зенитных ракетных комплексов и зенитных самоходных установок.

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Минобороны Украины

Николь Вербер
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