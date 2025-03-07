Женщина, а не посудомойка: Life.ru узнал, сколько россиянок не против бытовой техники на 8 Марта

Близится 8 Марта, и многие мужчины традиционно (помимо цветов) дарят дамам бытовую технику в подарок. Однако сколько россиянок будут довольны таким подарком? Результаты опроса свидетельствуют о том, что такому подарку будут рады аж 36% женщин.

Как выяснили эксперты бренда бытовой техники STARWIND, подарки на 8 Марта получают почти все россиянки — более 90%. Чаще всего их преподносят вторые половинки (50%), родственники (35%), коллеги (37%) и друзья (35%). Традиционно в лидерах — цветы, их в прошлом году на праздник получили 72% дам (хотя хотели букет всего 20% женщин).

Далее в списке популярных презентов идут косметика и парфюмерия (51%), что совпадает с желаниями респонденток (48%). Электронику дарили в 2024 году только 14% опрошенных, а бытовые приборы — лишь 5%. При этом 36% женщин открыто выразили желание получить в подарок бытовую технику. Для 27% из них такой презент — не просто практичная вещь, а настоящее проявление заботы

Также, как показал опрос, имеющийся в распоряжении Life.ru, 90% женщин принимают бытовую технику с одобрением. При этом каждая десятая подчеркнула, что такой подарок будет уместен только в том случае, если он функционален и технологичен.

«Согласно результатам нашего исследования, каждая третья женщина хотела бы получить крупную или мелкую бытовую технику на 8 Марта. К примеру, многие откладывают такие покупки на потом, считая их необязательными, или не хотят тратить время на долгий выбор конкретной модели, а также сравнение характеристик. Именно поэтому такой подарок становится не только полезным, но и особенно приятным. Главное — учесть интересы получательницы», — говорит Анна Нужина, ведущий бренд-менеджер STARWIND.

Самыми желанными, согласно опросу, стали помощники по дому: роботы-пылесосы или паровые швабры (42%). Далее идёт кухонная техника: кофемашины (37%), электрогрили (22%), мультиварки или хлебопечи (21%), планетарные миксеры (20%). Каждая четвёртая женщина хочет увлажнитель воздуха и ещё 37% — технику для красоты: фены, фен-щетки или стайлеры.