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6 марта, 20:28

На белорусско-латвийской границе поймали ехавшего в РФ украинского экстремиста

Задержанный украинский экстремист. Обложка © Telegram / Пограничный комитет Беларуси

Задержанный украинский экстремист. Обложка © Telegram / Пограничный комитет Беларуси

На границе между Белоруссией и Латвией полоцкие пограничники задержали украинца, который пытался попасть в Россию. Вместе с ним поймали его сообщников.

«Украинец собирался в Российскую Федерацию для экстремистской деятельности. Въезд в Россию и Беларусь ему запрещён», — сообщили в Пограничном комитете Белоруссии.

Задержание украинского экстремиста. Видео © Telegram / Пограничный комитет Беларуси

Пограничники Верхнедвинского района задержали гражданина Украины, когда тот перебрался через латвийский заградительный забор. Они организовали контролируемое сопровождение, чтобы перехватить его на встрече с сообщником. В деревне Янино при поддержке ОМОНа УВД Витебской области задержали обоих мужчин. Вслед за этим, в Новополоцке, задержали ещё двух пособников, помогавших украинцу в незаконном проникновении в страну.

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По данным следствия, задержанный планировал дестабилизировать общественно-политическую обстановку, создавая экстремистские ячейки по заданию Киева. Против его белорусских сообщников возбудили уголовные дела за организацию нелегальной миграции с предварительным сговором. Им грозит до 7 лет лишения свободы.

Ранее российские таможенники задержали на границе с Белоруссией фуру, в тайниках которой было спрятано свыше 140 килограммов наркотических веществ на сумму в 350 миллионов рублей. Секретное хранилище находилось под спальным местом в кабине водителя.

Лия Мурадьян
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