На белорусско-латвийской границе поймали ехавшего в РФ украинского экстремиста

На границе между Белоруссией и Латвией полоцкие пограничники задержали украинца, который пытался попасть в Россию. Вместе с ним поймали его сообщников.

«Украинец собирался в Российскую Федерацию для экстремистской деятельности. Въезд в Россию и Беларусь ему запрещён», — сообщили в Пограничном комитете Белоруссии.

Задержание украинского экстремиста. Видео © Telegram / Пограничный комитет Беларуси

Пограничники Верхнедвинского района задержали гражданина Украины, когда тот перебрался через латвийский заградительный забор. Они организовали контролируемое сопровождение, чтобы перехватить его на встрече с сообщником. В деревне Янино при поддержке ОМОНа УВД Витебской области задержали обоих мужчин. Вслед за этим, в Новополоцке, задержали ещё двух пособников, помогавших украинцу в незаконном проникновении в страну.

По данным следствия, задержанный планировал дестабилизировать общественно-политическую обстановку, создавая экстремистские ячейки по заданию Киева. Против его белорусских сообщников возбудили уголовные дела за организацию нелегальной миграции с предварительным сговором. Им грозит до 7 лет лишения свободы.