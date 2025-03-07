Трамп заявил о желании говорить с Россией и Китаем о ядерном разоружении
Президент США Дональд Трамп. Обложка © X / The White House
Президент США Дональд Трамп намерен вести диалог с Россией и Китаем о ядерном разоружении. Об этом он заявил в Белом доме, отвечая на вопросы журналистов.
«Будет здорово, если все избавятся от ядерного оружия», — отметил американский лидер.
Трамп отметил сумасшедшую мощность подобного типа вооружений и заявил, что денуклеаризация - это хороший вариант событий. Он отметил, что очень хотел бы начать эти переговоры.
В то же время ЕС всё сильнее настроен вести гонку вооружений с Россией. В Кремле отметили, что не собираются участвовать в подобном соревновании и всё же надеются, что подобного варианта удастся избежать.