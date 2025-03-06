Песков заявил, что Европе не выиграть у России гонку вооружений

Европе не удастся победить Россию в гонке вооружений, ведь Москва не станет участвовать в этом соревновании. Об этом в беседе со специальным корреспондентом кремлёвского пула Александром Юнашевым заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о соответствующем призыве польского премьер-министра Дональда Туска.

Дмитрий Песков о перспективах гонки вооружений между Россией и Европой. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Конечно, президент придумает, как этого избежать. Но можно только выразить сожаление, то из Варшавы и из Парижа такие конфронтационные милитаристские заявления звучат», — констатировал спикер Кремля.

При этом Песков считает, что надежда на благополучное развитие событий сохраняется. По его мнению, основная проблема в том, что ЕС не перестроился под тон общения, на который переходят Москва и Вашингтон. Однако европейцы очень гибки — порой даже слишком, — поэтому не стоит исключать, что они поймут, как меняется курс, и подстроятся.