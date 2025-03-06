Песков заявил, что Европе не выиграть у России гонку вооружений
Европе не удастся победить Россию в гонке вооружений, ведь Москва не станет участвовать в этом соревновании. Об этом в беседе со специальным корреспондентом кремлёвского пула Александром Юнашевым заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о соответствующем призыве польского премьер-министра Дональда Туска.
Дмитрий Песков о перспективах гонки вооружений между Россией и Европой. Видео © Telegram / Юнашев LIVE
«Конечно, президент придумает, как этого избежать. Но можно только выразить сожаление, то из Варшавы и из Парижа такие конфронтационные милитаристские заявления звучат», — констатировал спикер Кремля.
При этом Песков считает, что надежда на благополучное развитие событий сохраняется. По его мнению, основная проблема в том, что ЕС не перестроился под тон общения, на который переходят Москва и Вашингтон. Однако европейцы очень гибки — порой даже слишком, — поэтому не стоит исключать, что они поймут, как меняется курс, и подстроятся.
Сегодня Дональд Туск прибыл на саммит ЕС в Брюсселе и призвал Европу «принять вызов и выиграть гонку вооружений» у России. Напомним, что ранее польский премьер назвал Евросоюз «пробудившимся гигантом» без значительных проблем в экономике или демографии, но с нехваткой уверенности в собственных силах. А ещё он назвал абсурдом ситуацию когда «500 миллионов европейцев обращаются за защитой к 300 миллионам американцев от 140 миллионов русских».
Life.ru