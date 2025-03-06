Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 марта, 18:07

Песков заявил, что Европе не выиграть у России гонку вооружений

Европе не удастся победить Россию в гонке вооружений, ведь Москва не станет участвовать в этом соревновании. Об этом в беседе со специальным корреспондентом кремлёвского пула Александром Юнашевым заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о соответствующем призыве польского премьер-министра Дональда Туска.

Дмитрий Песков о перспективах гонки вооружений между Россией и Европой. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Конечно, президент придумает, как этого избежать. Но можно только выразить сожаление, то из Варшавы и из Парижа такие конфронтационные милитаристские заявления звучат»,констатировал спикер Кремля.

При этом Песков считает, что надежда на благополучное развитие событий сохраняется. По его мнению, основная проблема в том, что ЕС не перестроился под тон общения, на который переходят Москва и Вашингтон. Однако европейцы очень гибки — порой даже слишком, — поэтому не стоит исключать, что они поймут, как меняется курс, и подстроятся.

Песков напомнил Макрону признание Олланда в срыве Минских соглашений
Песков напомнил Макрону признание Олланда в срыве Минских соглашений

Сегодня Дональд Туск прибыл на саммит ЕС в Брюсселе и призвал Европу «принять вызов и выиграть гонку вооружений» у России. Напомним, что ранее польский премьер назвал Евросоюз «пробудившимся гигантом» без значительных проблем в экономике или демографии, но с нехваткой уверенности в собственных силах. А ещё он назвал абсурдом ситуацию когда «500 миллионов европейцев обращаются за защитой к 300 миллионам американцев от 140 миллионов русских».

Макрон забыл о важном моменте в речи о «российской угрозе» — Кремль тактично напомнил
Макрон забыл о важном моменте в речи о «российской угрозе» — Кремль тактично напомнил
Обложка ©

Life.ru

Александр Юнашев
  • Новости
  • ЕС
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar