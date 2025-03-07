«Будё-Глимт» с Хайкиным в воротах разгромил «Олимпиакос» в плей-офф Лиги Европы

Норвежский «Будё-Глимт» разгромил греческий «Олимпиакос» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча прошла в Будё и завершилась со счётом 3:0.

Дублем отметился Каспер Хег, забивший на 45-й и 55-й минутах. Автоголом на 13-й минуте отметился вратарь Константинос Цолакис.

В воротах «Будё-Глимт» играл российский вратарь Никита Хайкин, который по ходу встречи отразил пять ударов.

В других играх дня «Реал Сосьедад» без Арсена Захаряна сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1), «Рома» обыграла «Атлетик» из Бильбао (2:1), «Айнтрахт» в гостях победил «Аякс» (2:1), а «Лацио», играя вдевятером, вырвал победу над «Викторией Пльзень» (2:1). Ответные игры пройдут 13 марта.