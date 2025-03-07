В Подмосковье загорелся крупный склад с паллетами
В Подмосковье горит склад с паллетами на площади 1600 квадратных метров
В Подмосковье вспыхнул крупный пожар на складе, где хранят паллеты. Огонь охватил территорию площадью 1600 квадратных метров. В результате пожара серьёзно пострадала кровля здания — она выгорела и обвалилась на площади 800 квадратов. Об этом сообщает МЧС России.
«Сотрудники МЧС России в данный момент борются с огнём в Подмосковье. В микрорайоне Сходня загорелся склад с паллетами на площади 1 600 квадратов. Обрушение кровли произошло на 800 квадратных метрах», — говорится в сообщении ведомства.
К месту происшествия немедленно прибыли 49 специалистов и 15 единиц техники. Спасатели активно ведут работы по ликвидации возгорания. Что стало причиной пожара и есть ли пострадавшие, пока неизвестно.
Ранее Life.ru сообщал, как день рождения молодой блогерши обернулся серьёзным пожаром в арендованном домике в подмосковном глэмпинге. Праздничная вечеринка прошла не по плану, когда загорелась баня. Эта ситуация заставила всех гостей выбегать на улицу буквально «в чём мать родила».
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