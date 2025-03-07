В Подмосковье загорелся крупный склад с паллетами

В Подмосковье вспыхнул крупный пожар на складе, где хранят паллеты. Огонь охватил территорию площадью 1600 квадратных метров. В результате пожара серьёзно пострадала кровля здания — она выгорела и обвалилась на площади 800 квадратов. Об этом сообщает МЧС России.

«Сотрудники МЧС России в данный момент борются с огнём в Подмосковье. В микрорайоне Сходня загорелся склад с паллетами на площади 1 600 квадратов. Обрушение кровли произошло на 800 квадратных метрах», — говорится в сообщении ведомства.

К месту происшествия немедленно прибыли 49 специалистов и 15 единиц техники. Спасатели активно ведут работы по ликвидации возгорания. Что стало причиной пожара и есть ли пострадавшие, пока неизвестно.