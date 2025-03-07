Силы ПВО сбили украинский беспилотник в Ростовской области
Силами и средствами противовоздушной обороны (ПВО) ночью была отражена атака БПЛА в Ростовской области. Как сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь, один дрон был сбит в Усть-Донецком районе.
«По данным оперативных служб пострадавших и разрушений на земле нет», — написал он в своём телеграм-канале.
А в Чертковском районе Ростовской области поздним вечером 3 марта вспыхнул нефтепровод. Инцидент произошёл на фоне массированной атаки украинских беспилотников.
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flickr / James Blackmore