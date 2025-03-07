Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов выразил свое недоумение по поводу нового логотипа, представленного Европейской комиссией. В нём общественник увидел нечто, напоминающее анус.

«Самая распространённая трактовка этого логотипа — руки, раздвигающие анус. Учитывая основную профессию Урсула фон дер Ляйен, должна была быть другая часть тела», — написал Рогов в соцсетях.

Урсула фон дер Ляйен, прежде чем начать свою политическую карьеру, работала врачом-ассистентом в гинекологическом отделении университетской клиники Ганновера с 1988 по 1992 год. Она имеет медицинское образование и специализировалась на гинекологии.