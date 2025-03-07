Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 марта, 05:22

В новом логотипе европейского перевооружения усмотрели анус

Рогов: Новый логотип европейского перевооружения напоминает анус

Представленный ЕК логотип. Обложка © X / EU_Commission

Представленный ЕК логотип. Обложка © X / EU_Commission

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов выразил свое недоумение по поводу нового логотипа, представленного Европейской комиссией. В нём общественник увидел нечто, напоминающее анус.

«Самая распространённая трактовка этого логотипа — руки, раздвигающие анус. Учитывая основную профессию Урсула фон дер Ляйен, должна была быть другая часть тела», — написал Рогов в соцсетях.

Урсула фон дер Ляйен, прежде чем начать свою политическую карьеру, работала врачом-ассистентом в гинекологическом отделении университетской клиники Ганновера с 1988 по 1992 год. Она имеет медицинское образование и специализировалась на гинекологии.

Лидеры стран ЕС одобрили план милитаризации Европы на 800 миллиардов евро
Лидеры стран ЕС одобрили план милитаризации Европы на 800 миллиардов евро

Тем временем премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила распространить действие пятой статьи НАТО на Украину. По её словам, это может стать альтернативой вступлению Киева в альянс.

Оксана Попова
  • Новости
  • ЕС
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar