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7 марта, 06:00

В Хабаровском крае малыши массово отравились в детском саду

Под Хабаровском прокуратура изучает дело об отравлении 12 малышей в детсаду

В Хабаровском крае прокуратура организовала проверку по факту массового отравление малышей в детском саду. За медпомощью обратились родители 12 детей. Об этом докладывает пресс-служба надзорного ведомства.

«Предварительно установлено, что 02 марта 2025 года за медицинской помощью обратились 12 воспитанников детского сада № 43 в посёлке Заветы Ильича Советско-Гаванского района с симптомами ротавирусной инфекции. Трое из них госпитализированы», — говорится в сообщении.

На данный момент в садике прошла дезинфекция помещений, а работа группы приостановлена. Прокуратура проверит соблюдение санитарных норм. По результатам будут приняты меры реагирования.

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Ранее в Санкт-Петербурге пятилетнему воспитаннику детского сада сломали нос, а затем попытались это скрыть от его родителей. Им порекомендовали «подлечить нервы» вместо извинений. С травмами ребёнок возвращается домой не в первый раз.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Krakenimages.com

Николай Рюмин
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