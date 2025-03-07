В Хабаровском крае малыши массово отравились в детском саду
Под Хабаровском прокуратура изучает дело об отравлении 12 малышей в детсаду
В Хабаровском крае прокуратура организовала проверку по факту массового отравление малышей в детском саду. За медпомощью обратились родители 12 детей. Об этом докладывает пресс-служба надзорного ведомства.
«Предварительно установлено, что 02 марта 2025 года за медицинской помощью обратились 12 воспитанников детского сада № 43 в посёлке Заветы Ильича Советско-Гаванского района с симптомами ротавирусной инфекции. Трое из них госпитализированы», — говорится в сообщении.
На данный момент в садике прошла дезинфекция помещений, а работа группы приостановлена. Прокуратура проверит соблюдение санитарных норм. По результатам будут приняты меры реагирования.
Ранее в Санкт-Петербурге пятилетнему воспитаннику детского сада сломали нос, а затем попытались это скрыть от его родителей. Им порекомендовали «подлечить нервы» вместо извинений. С травмами ребёнок возвращается домой не в первый раз.
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