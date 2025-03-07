В Хабаровском крае малыши массово отравились в детском саду

В Хабаровском крае прокуратура организовала проверку по факту массового отравление малышей в детском саду. За медпомощью обратились родители 12 детей. Об этом докладывает пресс-служба надзорного ведомства.

«Предварительно установлено, что 02 марта 2025 года за медицинской помощью обратились 12 воспитанников детского сада № 43 в посёлке Заветы Ильича Советско-Гаванского района с симптомами ротавирусной инфекции. Трое из них госпитализированы», — говорится в сообщении.

На данный момент в садике прошла дезинфекция помещений, а работа группы приостановлена. Прокуратура проверит соблюдение санитарных норм. По результатам будут приняты меры реагирования.