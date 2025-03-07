В Кремле отреагировали на слова Трампа о дальнейшем участии США в НАТО

Следует дождаться конкретики по заявлению президента США Дональда Трампа о дальнейшем участии Штатов в НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста Кремлёвского пула Александра Юнашева.

Песков комментирует вопрос о дальнейшем участии США в НАТО. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Мы не знаем, в какую сторону он это сделает», — заявил Песков.