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Регион
7 марта, 06:25

В Кремле отреагировали на слова Трампа о дальнейшем участии США в НАТО

Песков предложил дождаться конкретики от Трампа по участию США в НАТО

Следует дождаться конкретики по заявлению президента США Дональда Трампа о дальнейшем участии Штатов в НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста Кремлёвского пула Александра Юнашева.

Песков комментирует вопрос о дальнейшем участии США в НАТО. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Мы не знаем, в какую сторону он это сделает», — заявил Песков.

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Ранее стало известно, что Трамп может пересмотреть участие США в альянсе. Америка планирует защищать лишь тех партнёров, которые исправно пополняют бюджет без задолженностей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Александр Юнашев
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