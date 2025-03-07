Губернатор Орловской области доложил о последствиях ночной атаки БПЛА

В результате атаки беспилотников в Орловской области никто не пострадал. На месте ведутся оперативные проверки. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в телеграм-канале.

Глава региона заявил, что ночью в небе над Орловской областью был успешно перехвачен и уничтожен вражеский БПЛА. В результате атаки никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.