Губернатор Орловской области доложил о последствиях ночной атаки БПЛА
В результате атаки БПЛА в Орловской области нет пострадавших
В результате атаки беспилотников в Орловской области никто не пострадал. На месте ведутся оперативные проверки. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в телеграм-канале.
Глава региона заявил, что ночью в небе над Орловской областью был успешно перехвачен и уничтожен вражеский БПЛА. В результате атаки никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.
Ранее стало известно об атаке четырёх дронов ВСУ на Севастополь. Российская ПВО успешно отразила вражеский удар. Уточняется, что гражданская инфраструктура не пострадала.
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