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Регион
7 марта, 06:41

Губернатор Орловской области доложил о последствиях ночной атаки БПЛА

В результате атаки БПЛА в Орловской области нет пострадавших

В результате атаки беспилотников в Орловской области никто не пострадал. На месте ведутся оперативные проверки. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в телеграм-канале.

Глава региона заявил, что ночью в небе над Орловской областью был успешно перехвачен и уничтожен вражеский БПЛА. В результате атаки никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

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Ранее стало известно об атаке четырёх дронов ВСУ на Севастополь. Российская ПВО успешно отразила вражеский удар. Уточняется, что гражданская инфраструктура не пострадала.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Мария Любицкая
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