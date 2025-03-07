Психолог предупредила об опасности сделанного на 8 Марта предложения руки и сердца

Женщины могут неоднозначно воспринять предложение руки и сердца на 8 Марта. Успех такой инициативы полностью зависит от индивидуального подхода и характера девушки. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщила психолог Дарья Яушева.

«Я думаю, что здесь есть как плюсы, так и минусы. И важен индивидуальный подход. Если говорить о плюсах, то я бы выделила следующее: во-первых, это, с большей вероятностью, станет сюрпризом. Романтичная атмосфера и подготовка к 8 Марта ожидаема и приятна. Легче организовать сюрприз — предложение может стать неожиданным и приятным продолжением праздника. Это запоминаемая дата — легко запомнить, когда произошло важное событие», — объяснила эксперт.

Минусы у этой схемы, к сожалению, более значительные. Для многих 8 Марта — день с феминистическими мотивами, которые предложение может нарушить.

Кроме того, в этот день предложение теряет свою уникальность, становясь довольно типичным и дежурным. Однако прежде всего зависеть ситуация будет от того, насколько хорошо потенциальный жених всё продумал.