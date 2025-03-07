«Сейчас я нужна детям»: Вынесшая тело мужа с поля боя участница СВО отказалась возвращаться на фронт
ТАСС: Медик из Тывы, вынесшая тело мужа с поля боя, не вернётся на фронт
Военный медик и ветеран СВО Айдысмаа Монгуш. Обложка © Life.ru
Военный медик и ветеран СВО Айдысмаа Монгуш, самостоятельно эвакуировавшая тело погибшего супруга-штурмовика, не планирует на данный момент возвращаться на фронт. Сейчас женщина намерена посвятить себя воспитанию детей.
«Пока, наверное, нет. Сейчас я нужна детям. <...> Но я не могу сказать [, что совсем] нет. Возможно, [позднее] да», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос в беседе с ТАСС.
Ранее военный медик встретилась с президентом России Владимиром Путиным и рассказала собственную историю. Она в одиночку вытащила с поля боя тело погибшего мужа. Присутствовавшие на мероприятии сотрудницы фонда «Защитники Отечества» попросили российского лидера о том, чтобы Монгуш не возвращалась на фронт, и он их поддержал.