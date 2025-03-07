«Сейчас я нужна детям»: Вынесшая тело мужа с поля боя участница СВО отказалась возвращаться на фронт

Военный медик и ветеран СВО Айдысмаа Монгуш, самостоятельно эвакуировавшая тело погибшего супруга-штурмовика, не планирует на данный момент возвращаться на фронт. Сейчас женщина намерена посвятить себя воспитанию детей.

«Пока, наверное, нет. Сейчас я нужна детям. <...> Но я не могу сказать [, что совсем] нет. Возможно, [позднее] да», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос в беседе с ТАСС.