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7 марта, 07:49

«Сейчас я нужна детям»: Вынесшая тело мужа с поля боя участница СВО отказалась возвращаться на фронт

ТАСС: Медик из Тывы, вынесшая тело мужа с поля боя, не вернётся на фронт

Военный медик и ветеран СВО Айдысмаа Монгуш. Обложка © Life.ru

Военный медик и ветеран СВО Айдысмаа Монгуш. Обложка © Life.ru

Военный медик и ветеран СВО Айдысмаа Монгуш, самостоятельно эвакуировавшая тело погибшего супруга-штурмовика, не планирует на данный момент возвращаться на фронт. Сейчас женщина намерена посвятить себя воспитанию детей.

«Пока, наверное, нет. Сейчас я нужна детям. <...> Но я не могу сказать [, что совсем] нет. Возможно, [позднее] да», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос в беседе с ТАСС.

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Ранее военный медик встретилась с президентом России Владимиром Путиным и рассказала собственную историю. Она в одиночку вытащила с поля боя тело погибшего мужа. Присутствовавшие на мероприятии сотрудницы фонда «Защитники Отечества» попросили российского лидера о том, чтобы Монгуш не возвращалась на фронт, и он их поддержал.

Мария Любицкая
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