Меняйло рассказал о состоянии президента Южной Осетии после госпитализации

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев находится под постоянным наблюдением медиков, его состояние стабильное. Об этом сообщил Глава Республики Северная Осетия Сергей Меняйло.

«Состояние Алана Гаглоева стабильное. Только что созвонился с врачами: Алан Эдуардович находится под постоянным наблюдением медиков, получает всю необходимую медицинскую помощь», — написал он в телеграм-канале.

По его словам, давление Гаглоева в норме. После проведения лечебно-диагностических мероприятий политик чувствует себя хорошо.