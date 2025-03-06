Меняйло подтвердил госпитализацию главы Южной Осетии в больницу Владикавказа

Глава Республики Северная Осетия Сергей Меняйло подтвердил, что президент Южной Осетии Алан Гаглоев был госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу во Владикавказе.

Врачи поставили диагноз «гипертонический криз», уточнил Меняйло.

«Приехал в больницу, поговорил с Аланом Эдуардовичем и с медиками. По словам врачей, состояние пациента стабильное. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, он находится под постоянным наблюдением», — написал глава республики в телеграм-канале.

Он также пожелал Гаглоеву скорейшего выздоровления и пообещал информировать о состоянии его здоровья.