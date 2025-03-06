Меняйло подтвердил госпитализацию главы Южной Осетии в больницу Владикавказа
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев. Обложка © ТАСС/Валерий Шарифулин
Глава Республики Северная Осетия Сергей Меняйло подтвердил, что президент Южной Осетии Алан Гаглоев был госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу во Владикавказе.
Врачи поставили диагноз «гипертонический криз», уточнил Меняйло.
«Приехал в больницу, поговорил с Аланом Эдуардовичем и с медиками. По словам врачей, состояние пациента стабильное. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, он находится под постоянным наблюдением», — написал глава республики в телеграм-канале.
Он также пожелал Гаглоеву скорейшего выздоровления и пообещал информировать о состоянии его здоровья.
Напомним, президент Южной Осетии Алан Гаглоев почувствовал себя плохо днём 6 марта в Цхинвале и был срочно доставлен в клиническую больницу Владикавказа. Сейчас состояние 44-летнего политика стабильное, он находится в отделении кардиологии.