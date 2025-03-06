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6 марта, 19:42

Меняйло подтвердил госпитализацию главы Южной Осетии в больницу Владикавказа

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев. Обложка © ТАСС/Валерий Шарифулин

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев. Обложка © ТАСС/Валерий Шарифулин

Глава Республики Северная Осетия Сергей Меняйло подтвердил, что президент Южной Осетии Алан Гаглоев был госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу во Владикавказе.

Врачи поставили диагноз «гипертонический криз», уточнил Меняйло.

«Приехал в больницу, поговорил с Аланом Эдуардовичем и с медиками. По словам врачей, состояние пациента стабильное. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, он находится под постоянным наблюдением», — написал глава республики в телеграм-канале.

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Он также пожелал Гаглоеву скорейшего выздоровления и пообещал информировать о состоянии его здоровья.

Напомним, президент Южной Осетии Алан Гаглоев почувствовал себя плохо днём 6 марта в Цхинвале и был срочно доставлен в клиническую больницу Владикавказа. Сейчас состояние 44-летнего политика стабильное, он находится в отделении кардиологии.

Артур Лапсаков
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