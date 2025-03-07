Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 марта, 08:56

Загадочный призрак восстал из моря и перепугал сахалинцев

На Сахалине засняли на видео странную фигуру, смотрящую из моря

На морском побережье Сахалина заметили странную белую фигуру, похожую на привидение. Как сообщает astv, это произошло в районе села Новиково Корсаковского района.

На Сахалине засняли на видео странную фигуру, смотрящую из моря. Видео © VK / astv_ru

Загадочная фигура появилась напротив электростанции порядка пяти дней назад и многих успела перепугать. Однако местный житель сорвал покровы тайны с «призрака».

«Выяснилось, что рыбаки ещё летом оставили здесь металлическую трубу, на которой была привязана верёвка. Видимо, природе такой дизайн не понравился, она решила сделать красиво. Каждый день шубка у «привидения» нарастает, силуэт меняется, наблюдать интересно», — рассказал сахалинец.

Когда привидение исчезнет, пока неизвестно — устойчивого потепления на Сахалине пока не прогнозируется.

«Где тело?» Привидение завелось на школьном стадионе во Владивостоке и напугало охранника
«Где тело?» Привидение завелось на школьном стадионе во Владивостоке и напугало охранника

Ранее редкие ледяные торосы появились на пляжах Анапы на фоне аномальных морозов. Жители курортного города удивились и сразу достали свои телефоны, чтобы заснять уникальное зрелище.

Обложка ©

VK / astv_ru

Никита Никонов
  • Новости
  • Сахалинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar