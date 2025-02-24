Редкие ледяные торосы появились на пляжах Анапы на фоне аномальных морозов

Жители Анапы фотографируют и снимают на видео редкое природное явление — ледяные торосы. Глыбы льда на берегу Чёрного моря появились из-за заморозков, которые длятся в регионе уже несколько недель, сообщает издание «Новая Кубань» .

Ледяные торосы формируются в результате сжатия ледяного покрова. На лёд действуют подводные течения или ветер, а затем массы замёрзшей воды поднимаются и образуют ледяные глыбы. Торосы часто встречаются в полярных регионах и в северных морях, где условия для их образования наиболее благоприятны.