Редкие ледяные торосы появились на пляжах Анапы на фоне аномальных морозов
На пляжах Анапы появились характерные для полярных регионов ледяные торосы
Жители Анапы фотографируют и снимают на видео редкое природное явление — ледяные торосы. Глыбы льда на берегу Чёрного моря появились из-за заморозков, которые длятся в регионе уже несколько недель, сообщает издание «Новая Кубань».
На видео сняли ледяные торосы в Анапе. Видео © Telegram / Не движется
Ледяные торосы формируются в результате сжатия ледяного покрова. На лёд действуют подводные течения или ветер, а затем массы замёрзшей воды поднимаются и образуют ледяные глыбы. Торосы часто встречаются в полярных регионах и в северных морях, где условия для их образования наиболее благоприятны.
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