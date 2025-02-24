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Регион
24 февраля, 18:29

Редкие ледяные торосы появились на пляжах Анапы на фоне аномальных морозов

На пляжах Анапы появились характерные для полярных регионов ледяные торосы

Жители Анапы фотографируют и снимают на видео редкое природное явление — ледяные торосы. Глыбы льда на берегу Чёрного моря появились из-за заморозков, которые длятся в регионе уже несколько недель, сообщает издание «Новая Кубань».

На видео сняли ледяные торосы в Анапе. Видео © Telegram / Не движется

Ледяные торосы формируются в результате сжатия ледяного покрова. На лёд действуют подводные течения или ветер, а затем массы замёрзшей воды поднимаются и образуют ледяные глыбы. Торосы часто встречаются в полярных регионах и в северных морях, где условия для их образования наиболее благоприятны.

Ранее в Сочи выпало более пяти годовых норм снега за шесть часов. На дорогах было затруднено движение транспорта, а снегоуборочная техника не справлялась с нагрузкой. А сегодня из-за снегопада аэропорт Сочи перешёл в режим работы по фактической погоде.

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Telegram / Не движется

Полина Никифорова
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