Хинштейна наградили Почётным знаком директора Росгвардии

Врио губернатора Курской области Александру Хинштейну вручили Почётный знак директора Росгвардии, который является одной из высших наград в ведомстве. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

Награда Александра Хинштейна от Росгвардии. Фото © Telegram / Александр Хинштейн

«Горжусь тем, что имел прямое отношение к становлению этой структуры. Никогда не прерывал связи с родным ведомством и после ухода: ни в Госдуме, где по моей инициативе было принято более 30 законов в интересах войск правопорядка, ни тем более сегодня», — написал он.

Награду Хинштейну вручил заместитель главнокомандующего войсками национальной гвардии Анатолий Маликов. Политик дополнил, что от слаженной работы сотрудников Росгвардии напрямую зависят спокойствие и безопасность курян. По его словам, работники ведомства с первых минут принимали участие в отражении атак ВСУ в курском приграничье.