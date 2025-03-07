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Регион
7 марта, 08:00

Хинштейна наградили Почётным знаком директора Росгвардии

Врио главы Курской области Хинштейн сообщил о награждении знаком Росгвардии

Александр Хинштейн. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Александр Хинштейн. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Врио губернатора Курской области Александру Хинштейну вручили Почётный знак директора Росгвардии, который является одной из высших наград в ведомстве. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

Награда Александра Хинштейна от Росгвардии. Фото © Telegram / Александр Хинштейн

Награда Александра Хинштейна от Росгвардии. Фото © Telegram / Александр Хинштейн

«Горжусь тем, что имел прямое отношение к становлению этой структуры. Никогда не прерывал связи с родным ведомством и после ухода: ни в Госдуме, где по моей инициативе было принято более 30 законов в интересах войск правопорядка, ни тем более сегодня», — написал он.

Награду Хинштейну вручил заместитель главнокомандующего войсками национальной гвардии Анатолий Маликов. Политик дополнил, что от слаженной работы сотрудников Росгвардии напрямую зависят спокойствие и безопасность курян. По его словам, работники ведомства с первых минут принимали участие в отражении атак ВСУ в курском приграничье.

Хинштейн сообщил о необходимости начинать восстановление курского приграничья
Хинштейн сообщил о необходимости начинать восстановление курского приграничья

А ранее Life.ru сообщал, что Александр Хинштейн вручил вернувшимся с Украины курянам сертификаты на 30 тысяч рублей. На полученные средства жители региона смогут приобрести вещи и предметы первой необходимости.

Дарья Нарыкова
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