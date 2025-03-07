Россияне уже более 16 часов не могут улететь в Шарм-эш-Шейх из аэропорта Перми
Более 16 часов туристы находятся в международном аэропорту Перми, ожидая вылета рейса UJ156 в Шарм-эш-Шейх. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани со ссылкой на авиаперевозчика AlMasria.
Согласно информации онлайн-табло аэропорта, изначально вылет был запланирован на 4:15. Однако на данный момент расчётное время изменилось и составляет 20:00. Сам аэропорт работает в штатном режиме.
А ранее Life.ru рассказывал, как в аэропорту Внуково «рукав» протаранил самолёт и повредил двигатель. Boeing 787 «Узбекистанских авиалиний» должен был доставить 202 пассажира из Москвы в Ташкент, однако во время посадки после другого рейса получил серьёзные повреждения.
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