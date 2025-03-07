Россияне уже более 16 часов не могут улететь в Шарм-эш-Шейх из аэропорта Перми

Более 16 часов туристы находятся в международном аэропорту Перми, ожидая вылета рейса UJ156 в Шарм-эш-Шейх. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани со ссылкой на авиаперевозчика AlMasria.

Согласно информации онлайн-табло аэропорта, изначально вылет был запланирован на 4:15. Однако на данный момент расчётное время изменилось и составляет 20:00. Сам аэропорт работает в штатном режиме.