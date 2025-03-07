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Регион
7 марта, 08:44

Бурунов опроверг долг перед ФНС в 10 миллионов

Представители Сергея Бурунова опровергли слухи о задолженности в 10 миллионов

Сергей Бурунов. Обложка © Telegram / Сергей Бурунов

Сергей Бурунов. Обложка © Telegram / Сергей Бурунов

Звезда российских сериалов и голос актёра Леонардо Ди Каприо Сергей Бурунов опроверг последние слухи о его крупной задолженности перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Официальные представители исполнителя роли «Полицейского с Рублёвки» пояснили, что на сайте ФНС случился технический сбой и данные отражались неверно. Уточняется, что Сергей Бурунов никаких долгов по налогам не имеет.

Добавим, что накануне Бурунову исполнилось 48 лет.

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Ранее на сайте ФНС сообщалось, что Бурунов задолжал налоговой 10 миллионов рублей и был близок к блокировке счетов. Известно, что на актёра оформлено ИП, на которое он и получает гонорары за съёмки в шоу и кинокартинах. Также, по данным СМИ, среди имущества артиста есть автомобиль BMW X5 с неоплаченными штрафами за нарушение правил дорожного движения на девять тысяч рублей.

Николай Рюмин
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