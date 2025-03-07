Бурунов опроверг долг перед ФНС в 10 миллионов

Официальные представители исполнителя роли «Полицейского с Рублёвки» пояснили, что на сайте ФНС случился технический сбой и данные отражались неверно. Уточняется, что Сергей Бурунов никаких долгов по налогам не имеет.

Ранее на сайте ФНС сообщалось, что Бурунов задолжал налоговой 10 миллионов рублей и был близок к блокировке счетов. Известно, что на актёра оформлено ИП, на которое он и получает гонорары за съёмки в шоу и кинокартинах. Также, по данным СМИ, среди имущества артиста есть автомобиль BMW X5 с неоплаченными штрафами за нарушение правил дорожного движения на девять тысяч рублей.