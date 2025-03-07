Бурунов опроверг долг перед ФНС в 10 миллионов
Представители Сергея Бурунова опровергли слухи о задолженности в 10 миллионов
Сергей Бурунов. Обложка © Telegram / Сергей Бурунов
Звезда российских сериалов и голос актёра Леонардо Ди Каприо Сергей Бурунов опроверг последние слухи о его крупной задолженности перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Официальные представители исполнителя роли «Полицейского с Рублёвки» пояснили, что на сайте ФНС случился технический сбой и данные отражались неверно. Уточняется, что Сергей Бурунов никаких долгов по налогам не имеет.
Добавим, что накануне Бурунову исполнилось 48 лет.
Ранее на сайте ФНС сообщалось, что Бурунов задолжал налоговой 10 миллионов рублей и был близок к блокировке счетов. Известно, что на актёра оформлено ИП, на которое он и получает гонорары за съёмки в шоу и кинокартинах. Также, по данным СМИ, среди имущества артиста есть автомобиль BMW X5 с неоплаченными штрафами за нарушение правил дорожного движения на девять тысяч рублей.