Шесть студентов МГУ попали в больницу после обеда в учебной столовой

Шесть студентов МГУ экстренно госпитализированы с кишечной инфекцией. Перед этим группа заболевших обедала в столовой в корпусе химического факультета, сообщает телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.

По факту произошедшего начато эпидемиологическое расследование. В столовой учебного заведения взяты пробы пищевой продукции, а также анализы у персонала и пострадавших. В находящемся рядом общежитии проводится медосмотр проживающих студентов.