Шесть студентов МГУ попали в больницу после обеда в учебной столовой
SHOT ПРОВЕРКА: Шесть студентов МГУ отравились после обеда в учебной столовой
Шесть студентов МГУ экстренно госпитализированы с кишечной инфекцией. Перед этим группа заболевших обедала в столовой в корпусе химического факультета, сообщает телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.
По факту произошедшего начато эпидемиологическое расследование. В столовой учебного заведения взяты пробы пищевой продукции, а также анализы у персонала и пострадавших. В находящемся рядом общежитии проводится медосмотр проживающих студентов.
Ранее Life.ru сообщал, как в Хабаровском крае малыши массово отравились в детском саду. За медпомощью обратились родители 12 детей. На данный момент в садике прошла дезинфекция помещений, а работа группы приостановлена.
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