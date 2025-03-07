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7 марта, 08:54

Шесть студентов МГУ попали в больницу после обеда в учебной столовой

SHOT ПРОВЕРКА: Шесть студентов МГУ отравились после обеда в учебной столовой

Шесть студентов МГУ экстренно госпитализированы с кишечной инфекцией. Перед этим группа заболевших обедала в столовой в корпусе химического факультета, сообщает телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.

По факту произошедшего начато эпидемиологическое расследование. В столовой учебного заведения взяты пробы пищевой продукции, а также анализы у персонала и пострадавших. В находящемся рядом общежитии проводится медосмотр проживающих студентов.

25 учеников отравились в столовой школы в Хабаровске
25 учеников отравились в столовой школы в Хабаровске

Ранее Life.ru сообщал, как в Хабаровском крае малыши массово отравились в детском саду. За медпомощью обратились родители 12 детей. На данный момент в садике прошла дезинфекция помещений, а работа группы приостановлена.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Natalia Sidorova

Мария Любицкая
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