Москвичка попала в больницу с ожогами, пытаясь сделать красивые свечки на 8 Марта
SHOT: Пенсионерка получила ожоги рук и тела после взрыва парафина в Москве
Жительница Москвы получила сильные ожоги рук и тела после взрыва парафина на кухне. Пенсионерка хотела сделать красивые свечи к 8 Марта, сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, 67-летняя пенсионерка с Перекопской улицы решила сделать подарки на праздник своими руками. Женщина поставила парафин на газовую плиту для плавления, но всё пошло не так, как она ожидала. Парафин перегрелся и загорелся, что привело к началу пожара. Рукодельница попыталась потушить пламя водой, но это только усугубило ситуацию. В результате произошёл взрыв, и пенсионерка оказалась в огненном облаке. Пострадавшую госпитализировали в больницу с сильными ожогами рук и тела.
А ранее Life.ru сообщал, что блогерша из Вьетнама получила ожоги лица из-за взрыва шаров с водородом. Она отмечала свой день рождения, и из-за одного неосторожного движения воздушный шар соприкоснулся со свечками, после случился взрыв.
Kandinsky 3.1 / Life.ru