Москвичка попала в больницу с ожогами, пытаясь сделать красивые свечки на 8 Марта

По информации телеграм-канала, 67-летняя пенсионерка с Перекопской улицы решила сделать подарки на праздник своими руками. Женщина поставила парафин на газовую плиту для плавления, но всё пошло не так, как она ожидала. Парафин перегрелся и загорелся, что привело к началу пожара. Рукодельница попыталась потушить пламя водой, но это только усугубило ситуацию. В результате произошёл взрыв, и пенсионерка оказалась в огненном облаке. Пострадавшую госпитализировали в больницу с сильными ожогами рук и тела.