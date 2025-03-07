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7 марта, 10:00

Польский волейбольный клуб снялся с турнира из-за России

Польский волейбольный клуб «Сувалки» снялся с турнира в ОАЭ из-за команд из РФ

Волейбольный клуб «Сувалки» из Польши отказался от участия в турнире в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ) из-за участия российских команд «Динамо» (Москва) и «Нова» (Новокуйбышевск, Самарская область). Об этом доложила пресс-служба поляков.

«Решающим фактором, повлиявшим на отказ, стала информация об участии в турнире двух клубов, представляющих Российскую Федерацию», — говорится в сообщении.

Турнир NAS Sports Tournament в ОАЭ пройдёт с 12 по 20 марта. Поляки решили проявить «солидарность» с Украиной и отказались от противостояния российским командам.

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Shutterstock / FOTODOM / a.lukin

Николай Рюмин
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