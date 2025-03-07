В Роскачестве развеяли миф о необходимости непрерывного трудового стажа для пенсии

При нынешних законах россиянам не требуется непрерывный трудовой стаж для выхода на пенсию. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу Роскачества.

«В советское время государство активно занималось вопросом снижения текучести кадров и стимулировало граждан к долгосрочной работе на одном предприятии. Для этого исчисление размера пенсии было напрямую связано с непрерывностью трудового стажа. В современном российском законодательстве непрерывный трудовой стаж на размер пенсии напрямую не влияет», — сказано в сообщении.

Сейчас определяющим параметром является возраст (65 для мужчин и 60 лет для женщин), страховой стаж в 15 лет и пенсионные баллы, которых должно быть хотя бы 30.

Минимальный страховой стаж — это количество лет, которое нужно отработать для выхода на пенсию по старости. Каждый год, отработанный по трудовому договору, даёт некоторое количество баллов. Они зависят от объёма заработной платы и уплаченных страховых взносов. В год можно получить до 10 таких баллов.