Страх, агрессия и кошмары: Раскрыты последствия дружбы ребёнка с жуткой игрушкой

Страшные игрушки, такие как Хагги-Вагги и другие персонажи из хоррор-игр и мультфильмов, могут оказывать влияние на психику и развитие детей, особенно у тех, у кого повышенная чувствительность и впечатлительность. Об этом сообщила в беседе с RuNews24.ru психолог Майя Голубева.

«Страшные игрушки могут оказать негативное воздействие на детскую психику, особенно на детей младшего возраста. Важно понимать, что дети воспринимают мир иначе, чем взрослые, и то, что нам кажется просто забавным, для них может быть сильный стресс», — пояснила эксперт.

Среди негативных последствий психолог выделила страх и тревогу от пугающего внешнего вида, кошмары, проблемы со сном и боязнь темноты. Кроме того, игры с агрессивными персонажами могут плохо сказаться на самооценке ребёнка, обострив его агрессию в отношении других людей и животных.

По словам специалиста, соединяя реальный мир и монстров, ребёнок искажает восприятие и формирует у себя нездоровые фантазии.

«Задача родителей – защитить психику ребёнка от негативного воздействия и помогать ему сформировать здоровое мировоззрение. Не стоит поощрять увлечение страшными игрушками, лучше отдавать предпочтение игрушкам, которые способствуют развитию фантазии, эмпатии и позитивного отношения к миру», — советует Голубева.