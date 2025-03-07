Врач объяснила, почему опасно запивать еду холодной водой
Врач Мельникова: Человек набирает вес, запивая еду холодной водой
Многие из нас имеют привычку запивать еду холодной водой, не задумываясь о том, как это может повлиять на организм. Однако такая привычка чревата нарушением процессом пищеварения. Об этом в беседе с «Газетой.ru» сообщила врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова.
Запивая еду холодной водой, человек вызывает повышенное газообразование и вздутие живота. Из-за этого чувство насыщения не приходит, что приводит к перееданию и набору веса. Кроме того, желудочный сок утрачивает защитные бактерицидные свойства, если его разбавлять прохладной водой.
Холодная жидкость также может стимулировать воспалительные процессы в период заболеваний ЖКТ и нарушать процесс восстановления слизистой оболочки органов.
Медик советует пить тёплую воду во время еды. Её температура не должна превышать 65 градусов. В таком случае переваривание улучшится, а организм получит все необходимые микроэлементы и витамины.
Ранее врач рассказал, что вода помогает избежать возникновения запора. Она оказывает благоприятное воздействие на кишечник, а также способствует выведению отходов из организма.
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