Врач объяснила, почему опасно запивать еду холодной водой

Многие из нас имеют привычку запивать еду холодной водой, не задумываясь о том, как это может повлиять на организм. Однако такая привычка чревата нарушением процессом пищеварения. Об этом в беседе с «Газетой.ru» сообщила врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова.

Запивая еду холодной водой, человек вызывает повышенное газообразование и вздутие живота. Из-за этого чувство насыщения не приходит, что приводит к перееданию и набору веса. Кроме того, желудочный сок утрачивает защитные бактерицидные свойства, если его разбавлять прохладной водой.

Холодная жидкость также может стимулировать воспалительные процессы в период заболеваний ЖКТ и нарушать процесс восстановления слизистой оболочки органов.

Медик советует пить тёплую воду во время еды. Её температура не должна превышать 65 градусов. В таком случае переваривание улучшится, а организм получит все необходимые микроэлементы и витамины.