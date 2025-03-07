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Регион
7 марта, 10:17

Песков: Россия и США в контакте по подготовке к переговорам по Украине

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Москва находится в контакте с Вашингтоном по подготовке к переговорам по украинскому урегулированию. Однако, по его словам, новых подробностей на этот счёт пока нет.

«Пока нам нечего сообщить нового. Мы имеем определённые контакты с американцами, продолжаем, как только появится новая информация, мы её сразу опубликуем», — поделился представитель Кремля.

Трамп: Украине придётся пойти на мирную сделку, другого выбора нет
Трамп: Украине придётся пойти на мирную сделку, другого выбора нет

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил о прогрессе в переговорах по урегулированию украинского конфликта. По его словам, есть продвижение как в отношении Украины, так и в отношении России. Республиканец также отметил, что было бы здорово довести переговоры до конца.

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Life.ru

Алена Пенчугина
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