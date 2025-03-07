Песков: Россия и США в контакте по подготовке к переговорам по Украине
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Москва находится в контакте с Вашингтоном по подготовке к переговорам по украинскому урегулированию. Однако, по его словам, новых подробностей на этот счёт пока нет.
«Пока нам нечего сообщить нового. Мы имеем определённые контакты с американцами, продолжаем, как только появится новая информация, мы её сразу опубликуем», — поделился представитель Кремля.
Тем временем президент США Дональд Трамп заявил о прогрессе в переговорах по урегулированию украинского конфликта. По его словам, есть продвижение как в отношении Украины, так и в отношении России. Республиканец также отметил, что было бы здорово довести переговоры до конца.
Life.ru