Песков: Россия и США в контакте по подготовке к переговорам по Украине

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Москва находится в контакте с Вашингтоном по подготовке к переговорам по украинскому урегулированию. Однако, по его словам, новых подробностей на этот счёт пока нет.

«Пока нам нечего сообщить нового. Мы имеем определённые контакты с американцами, продолжаем, как только появится новая информация, мы её сразу опубликуем», — поделился представитель Кремля.