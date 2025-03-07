Трамп заявил о прогрессе в переговорах по урегулированию украинского конфликта

Дональд Трамп заявил, что в переговорах по урегулированию на Украине достигнут «хороший прогресс». Президент США отметил, что есть продвижение как в отношении Украины, так и в отношении России.

«За последние несколько дней мы добились большого прогресса в отношении Украины и большого прогресса в отношении России, и было бы здорово довести это до конца», — сказал он на встрече с журналистами.