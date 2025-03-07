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Регион
7 марта, 10:18

Кремль анонсировал международный телефонный разговор Путина

Песков заявил, что Путин сегодня проведёт международный телефонный разговор

Президент России Владимир Путин проведёт международный телефонный разговор в пятницу, 7 марта, после обеда. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В начале второй половины дня мы также ожидаем международный телефонный разговор, о котором мы сделаем сообщение, после того как он состоится», — сказал официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.

Вероятно, Путин созвонится с президентом Сербии Александром Вучичем. Ранее сербский политик заявил, что 7 марта переговорит по телефону с российским коллегой. В ходе диалога стороны обсудят «Нефтяную индустрию Сербии» (NIS) и двусторонние отношения.

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Александр Юнашев
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