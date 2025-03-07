Кремль анонсировал международный телефонный разговор Путина

Президент России Владимир Путин проведёт международный телефонный разговор в пятницу, 7 марта, после обеда. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В начале второй половины дня мы также ожидаем международный телефонный разговор, о котором мы сделаем сообщение, после того как он состоится», — сказал официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.