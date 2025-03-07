Песков указал на необходимость диалога России и США о контроле над вооружениями

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на важность диалога между Россией и США по вопросам ядерного разоружения. В своем комментарии относительно инициативы американского президента Дональда Трампа о начале переговоров с Москвой и Пекином, он отметил, что этот вопрос является актуальным.

По его словам, диалог по контролю над вооружениями необходим для обеспечения стратегической стабильности и соответствует интересам обеих стран, а также, вероятно, способствует международной безопасности.

Вместе с этим он добавил, что при обсуждении данного вопроса стоит учитывать ядерные арсеналы ЕС. Когда могут состояться переговоры по этой теме, неизвестно.