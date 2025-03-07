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7 марта, 10:12

Песков указал на необходимость диалога России и США о контроле над вооружениями

Песков: Диалог между Россией и США по контролю над вооружениями необходим

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на важность диалога между Россией и США по вопросам ядерного разоружения. В своем комментарии относительно инициативы американского президента Дональда Трампа о начале переговоров с Москвой и Пекином, он отметил, что этот вопрос является актуальным.

По его словам, диалог по контролю над вооружениями необходим для обеспечения стратегической стабильности и соответствует интересам обеих стран, а также, вероятно, способствует международной безопасности.

Вместе с этим он добавил, что при обсуждении данного вопроса стоит учитывать ядерные арсеналы ЕС. Когда могут состояться переговоры по этой теме, неизвестно.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сообщил о намерении вести диалог с Россией и Китаем о ядерном разоружении. Трамп отметил сумасшедшую мощность подобного типа вооружений и заявил, что денуклеаризация — это хороший вариант событий. Он отметил, что очень хотел бы начать эти переговоры.

Россия предложила США возобновить диалог по стратегическому вооружению
Россия предложила США возобновить диалог по стратегическому вооружению
Оксана Попова
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