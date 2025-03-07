Толпа окружила Правительство Забайкалья из-за одного решения чиновника
Читинцы окружили Правительство Забайкалья, чтобы попрощаться с вице-премьером
Толпа окружила здание Правительства Забайкалья, чтобы попрощаться с уходящим в отставку первым зампредом Мирхайдаровым. Обложка © Chita.Ru / Новости Читы
В Чите толпа окружила здание Правительства Забайкальского края, чтобы попрощаться с первым вице-премьером Маратом Мирхайдаровым, который покидает свой пост. Об этом сообщает chita.ru.
Сегодня последний день работы чиновника, он уходит в отставку. По словам Мирхайдарова, попрощаться с ним пришло около тысячи человек. Встреча прошла на крыльце правительственного здания на улице Чайковского.
В январе Мирхайдаров сообщил, что ему необходима реабилитация на ноге после новогодней поездки на СВО. При этом он уклончиво ответил на вопрос, вернётся ли он после выздоровления.
В прошлом году чиновник подписал контракт с подразделением «Ахмат» и отслужил там четыре месяца. Дольше служить Мирхайдаров не планировал, так как не хотел занимать чьё-либо место.