Толпа окружила Правительство Забайкалья из-за одного решения чиновника

В Чите толпа окружила здание Правительства Забайкальского края, чтобы попрощаться с первым вице-премьером Маратом Мирхайдаровым, который покидает свой пост. Об этом сообщает chita.ru.

Сегодня последний день работы чиновника, он уходит в отставку. По словам Мирхайдарова, попрощаться с ним пришло около тысячи человек. Встреча прошла на крыльце правительственного здания на улице Чайковского.

В январе Мирхайдаров сообщил, что ему необходима реабилитация на ноге после новогодней поездки на СВО. При этом он уклончиво ответил на вопрос, вернётся ли он после выздоровления.