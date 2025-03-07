Тату-мастер рассказал, в каком случае безобидная татуировка может стать причиной рака

Татуировки могут повышать риск развития онкологических заболеваний, если их размер больше ладони. В таком случае есть риск, что чернила скопятся в лимфоузлах, создав перегруз иммунной системы. Об этом сообщил РИА «ФедералПресс» тату-мастер Владимир Ермак.

«Многие люди, имеющие тату, ведут здоровый образ жизни, занимаются спортом, правильно питаются и избегают вредных привычек. Напротив, некоторые люди без татуированных изображений могут находиться в группе повышенного риска из-за нездорового образа жизни или генетических факторов», – подметил татуировщик.

Подчёркивается, что в первую очередь необходимо обращаться внимание на заботу о собственном здоровье, поскольку татуировка не является ключевым фактором возникновения рака.