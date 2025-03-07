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7 марта, 16:33

Тату-мастер рассказал, в каком случае безобидная татуировка может стать причиной рака

Тату-мастер Ермак: Татуировки больше ладони могут повышать риск развития рака

Татуировки могут повышать риск развития онкологических заболеваний, если их размер больше ладони. В таком случае есть риск, что чернила скопятся в лимфоузлах, создав перегруз иммунной системы. Об этом сообщил РИА «ФедералПресс» тату-мастер Владимир Ермак.

«Многие люди, имеющие тату, ведут здоровый образ жизни, занимаются спортом, правильно питаются и избегают вредных привычек. Напротив, некоторые люди без татуированных изображений могут находиться в группе повышенного риска из-за нездорового образа жизни или генетических факторов», – подметил татуировщик.

Подчёркивается, что в первую очередь необходимо обращаться внимание на заботу о собственном здоровье, поскольку татуировка не является ключевым фактором возникновения рака.

Названы факторы, которые выдают некачественного тату-мастера
Названы факторы, которые выдают некачественного тату-мастера

Однако татуировка может оказаться весьма неприятным опытом безотносительно рака. Ранее врач рассказал, что из-за тату на пояснице могут отказать в проведении эпидуральной или спинальной анестезии. По его словам, при таком раскладе всё будет решать опыт хирурга.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Med Photo Studio

Владимир Озеров
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