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Регион
7 марта, 10:45

Из-за угрозы взрывов в российском регионе ввели режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности ввели в Ростовской области из-за угрозы взрывов

Режим повышенной готовности введён в Ростовской области из-за угрозы чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть вследствие взрывов. Об этом сообщается в распоряжении губернатора региона Юрия Слюсаря, опубликованном на официальном сайте правовой информации.

«В связи с угрозой возникновения ЧС, вызванной взрывами (в том числе с последующим горением и обрушением в зданиях), нарушением условий жизнедеятельности населения в муниципальных образованиях в Ростовской области... ввести на территории Ростовской области с 6 марта 2025 года до особого распоряжения режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС», — указано в сообщении.

Заместитель губернатора области Сергей Бодряков назначен ответственным за организацию мероприятий по предотвращению ЧС.

Администрациям муниципальных районов и городских округов в Ростовской области рекомендовано обеспечить своевременный доступ населения к подвальным помещениям и другим укрытиям. Также акцентировано внимание на необходимости подготовки пунктов временного размещения для сохранности граждан в случае возникновения ЧС.

Все возгорания, возникшие под Ростовом после ночной атаки БПЛА, ликвидированы
Все возгорания, возникшие под Ростовом после ночной атаки БПЛА, ликвидированы

Ранее сообщалось, что силы ПВО за минувшую ночь сбили над Россией 39 украинских беспилотников. Так, 14 дронов ликвидировали над Крымом, ещё 12 — над Чёрным морем. Семь БПЛА поражены в Курской области, по одному — над Ростовской, Белгородской и Орловской областями, а также над Азовским морем.

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Shutterstock / FOTODOM / DmyTo

Наталья Демьянова
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