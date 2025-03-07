Из-за угрозы взрывов в российском регионе ввели режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности введён в Ростовской области из-за угрозы чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть вследствие взрывов. Об этом сообщается в распоряжении губернатора региона Юрия Слюсаря, опубликованном на официальном сайте правовой информации.

«В связи с угрозой возникновения ЧС, вызванной взрывами (в том числе с последующим горением и обрушением в зданиях), нарушением условий жизнедеятельности населения в муниципальных образованиях в Ростовской области... ввести на территории Ростовской области с 6 марта 2025 года до особого распоряжения режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС», — указано в сообщении.

Заместитель губернатора области Сергей Бодряков назначен ответственным за организацию мероприятий по предотвращению ЧС.

Администрациям муниципальных районов и городских округов в Ростовской области рекомендовано обеспечить своевременный доступ населения к подвальным помещениям и другим укрытиям. Также акцентировано внимание на необходимости подготовки пунктов временного размещения для сохранности граждан в случае возникновения ЧС.