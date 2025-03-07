Из-за угрозы взрывов в российском регионе ввели режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности ввели в Ростовской области из-за угрозы взрывов
Режим повышенной готовности введён в Ростовской области из-за угрозы чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть вследствие взрывов. Об этом сообщается в распоряжении губернатора региона Юрия Слюсаря, опубликованном на официальном сайте правовой информации.
«В связи с угрозой возникновения ЧС, вызванной взрывами (в том числе с последующим горением и обрушением в зданиях), нарушением условий жизнедеятельности населения в муниципальных образованиях в Ростовской области... ввести на территории Ростовской области с 6 марта 2025 года до особого распоряжения режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС», — указано в сообщении.
Заместитель губернатора области Сергей Бодряков назначен ответственным за организацию мероприятий по предотвращению ЧС.
Администрациям муниципальных районов и городских округов в Ростовской области рекомендовано обеспечить своевременный доступ населения к подвальным помещениям и другим укрытиям. Также акцентировано внимание на необходимости подготовки пунктов временного размещения для сохранности граждан в случае возникновения ЧС.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за минувшую ночь сбили над Россией 39 украинских беспилотников. Так, 14 дронов ликвидировали над Крымом, ещё 12 — над Чёрным морем. Семь БПЛА поражены в Курской области, по одному — над Ростовской, Белгородской и Орловской областями, а также над Азовским морем.
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