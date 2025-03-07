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7 марта, 11:04

Подмосковные школьники отравились китайским снеком, распиаренным в TikTok

Шесть детей госпитализированы в Подмосковье из-за отравления соевыми палочками

В Московской области шесть детей были госпитализированы из-за отравления соевыми палочками. Как сообщает Mash, продегустировать китайский снек они решили из-за тренда в TikTok.

Согласно информации телеграм-канала, в больницу были доставлены пять девочек и один мальчик — ученики школы №1 в Красноармейске. Один из их одноклассников принёс палочки Латяо с соевым мясом и поделился ими с остальными.

Соцсеть буквально завалена роликами о китайских соевых палочках. Скриншот © TikTok / diikadik / marc.apada

Соцсеть буквально завалена роликами о китайских соевых палочках. Скриншот © TikTok / diikadik / marc.apada

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае прокуратура организовала проверку по факту массового отравление малышей в детском саду. За медпомощью обратились родители 12 детей.

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Life.ru

Наталья Демьянова
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