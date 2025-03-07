Подмосковные школьники отравились китайским снеком, распиаренным в TikTok

В Московской области шесть детей были госпитализированы из-за отравления соевыми палочками. Как сообщает Mash , продегустировать китайский снек они решили из-за тренда в TikTok.

Согласно информации телеграм-канала, в больницу были доставлены пять девочек и один мальчик — ученики школы №1 в Красноармейске. Один из их одноклассников принёс палочки Латяо с соевым мясом и поделился ими с остальными.