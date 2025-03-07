Подмосковные школьники отравились китайским снеком, распиаренным в TikTok
Шесть детей госпитализированы в Подмосковье из-за отравления соевыми палочками
В Московской области шесть детей были госпитализированы из-за отравления соевыми палочками. Как сообщает Mash, продегустировать китайский снек они решили из-за тренда в TikTok.
Согласно информации телеграм-канала, в больницу были доставлены пять девочек и один мальчик — ученики школы №1 в Красноармейске. Один из их одноклассников принёс палочки Латяо с соевым мясом и поделился ими с остальными.
Соцсеть буквально завалена роликами о китайских соевых палочках. Скриншот © TikTok / diikadik / marc.apada
Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае прокуратура организовала проверку по факту массового отравление малышей в детском саду. За медпомощью обратились родители 12 детей.
Life.ru