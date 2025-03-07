Девушка-штурмовик Валькирия назвала тактику ВСУ предсмертной агонией

Замком роты штурмовиков с позывным Валькирия рассказала о своём военном пути в качестве добровольца на СВО. Она отметила, что действия ВСУ на фронте больше похожи на предсмертную агонию.

«Тактика противника стала напоминать предсмертную агонию. Кажется, что он последнее из себя выжимает», — заявила Валькирия kp.ru.

Девушка служит на фронте тактическим медиком, а также участвует в наступательных операциях и отражении атак противника. На СВО Валькирия попала добровольцем и в течение двух месяцев сражалась под Часовым Яром. После этого недолго передохнула и вернулась к боям.

Валькирия пояснила, что пошла на фронт, так как считает, что каждый должен внести свой вклад, когда Родина находится в опасности.