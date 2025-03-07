Горечь во рту, утомляемость, нарушение сна: Врач объяснил, как вычислить паразитов внутри вас

Чувство горечи в полости рта, вздутие, дискомфорт и боли в животе разной интенсивности и характера могут свидетельствовать о лямблиозе. Это заболевание возникает из-за лямблий, которые находятся в тонкой кишке, рассказал в беседе с «Газетой.ru» ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

«Также у пациента могут наблюдаться повышенная утомляемость, нарушение аппетита, снижение массы тела, бледность кожных покровов, раздражительность, нарушение ритма сна. При гибели лямблий продукты их распада всасываются из кишечника, вызывая различные формы аллергических реакций: кожный зуд, крапивницу, атопический дерматит и др», — объяснил доктор.

Иногда заболевание протекает без каких-либо симптомов, добавил он. Лечат лямблиоз препаратами против паразитов. Диагностировать его и составить план лечения сумеет только врач, но сперва ему потребуется провести лабораторную диагностику. Основной профилактикой является соблюдение гигиены.