Врач назвал случаи, когда ваши проблемы со здоровьем решит иглоукалывание

Иглоукалывание помогает при разного типа болях в мышцах, сообщил мануальный терапевт и остеопат Илья Михаленко. Его слова приводит «Газета.ru».

«Метод сухих игл наиболее эффективен при снятии болей в мышцах. Например, при мышечно-тоническом синдроме, который характеризуется повышенным тонусом в мышце или группе мышц. При этом возникает механическое сдавливание фасциальной ткани, которая богата рецепторами, поэтому человек испытывает боль», — отметил врач.

Данный метод также будет эффективен при миофасциальном болевом синдроме, когда мышцы у человека начинают сокращаться без видимых на то причин, что причиняет пациенту боль. Причины его возникновения многообразны, но чаще всего это неестественные позы, в которых приходится находиться довольно долго.

Иглоукалывание станет особенно действенно как дополнительная процедура к методам современной клинической практики.