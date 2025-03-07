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7 марта, 16:05

Врач назвал случаи, когда ваши проблемы со здоровьем решит иглоукалывание

Врач Михаленко: Иглоукалывание полезно при болях в мышцах

Иглоукалывание помогает при разного типа болях в мышцах, сообщил мануальный терапевт и остеопат Илья Михаленко. Его слова приводит «Газета.ru».

«Метод сухих игл наиболее эффективен при снятии болей в мышцах. Например, при мышечно-тоническом синдроме, который характеризуется повышенным тонусом в мышце или группе мышц. При этом возникает механическое сдавливание фасциальной ткани, которая богата рецепторами, поэтому человек испытывает боль», — отметил врач.

Данный метод также будет эффективен при миофасциальном болевом синдроме, когда мышцы у человека начинают сокращаться без видимых на то причин, что причиняет пациенту боль. Причины его возникновения многообразны, но чаще всего это неестественные позы, в которых приходится находиться довольно долго.

Иглоукалывание станет особенно действенно как дополнительная процедура к методам современной клинической практики.

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Неестественные позы человек может принимать даже во сне. Ранее врач рассказала, в каком положении тела следует спать, чтобы ночной отдых стал эффективнее. Она отметила, что хуже всего для вашего самочувствия будет сон на животе.

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Shutterstock / FOTODOM / KONSTANTIN_SHISHKIN

Владимир Озеров
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