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Регион
9 марта, 06:35

Самойлова больше не намерена готовить лобстеров и каре ягнёнка, она ликвидирует приложение WOW CHEF

SHOT: Самойлова ликвидирует убыточную компанию «Антураж» с кулинарными рецептами

Оксана Самойлова ликвидирует убыточный бизнес — приложение с рецептиками типа «Каре ягнёнка» и «Кукурузный суп с крабом» пришлось не по вкусу российским пользователям. За последние 4 года приложение WOW CHEF понесло убытки почти на 1,3 млн рублей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Компанию ООО «АНТУРАЖ» 36-летняя жена Джигана (настоящее имя Денис Устименко-Вайнштеин) основала вместе со знакомой в 2020 году, у каждой доля 50%. Оксана решила научить всех россиянок кулинарить дома на кухне, как в ресторане. Пошаговые инструкции с готовкой разных блюд а-ля «Французский цыплёнок в вине» и «Карпаччо из лосося» в первый год принесли 950 тысяч рублей выручки. Но дальше дело пошло в минус. На днях было подано заявление на ликвидацию компании.

Ранее Самойлова намекнула в соцсетях на пятую беременность, опубликовав в сети видео, где нежно поглаживает живот. Она заявила, что у неё есть новость как для поклонников, так и для мужа.

В семье Джигана и Самойловой рогатое пополнение: 5-летнему сыну подарили корову
В семье Джигана и Самойловой рогатое пополнение: 5-летнему сыну подарили корову
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ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Полина Никифорова
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