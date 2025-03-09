Самойлова больше не намерена готовить лобстеров и каре ягнёнка, она ликвидирует приложение WOW CHEF

Оксана Самойлова ликвидирует убыточный бизнес — приложение с рецептиками типа «Каре ягнёнка» и «Кукурузный суп с крабом» пришлось не по вкусу российским пользователям. За последние 4 года приложение WOW CHEF понесло убытки почти на 1,3 млн рублей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Компанию ООО «АНТУРАЖ» 36-летняя жена Джигана (настоящее имя Денис Устименко-Вайнштеин) основала вместе со знакомой в 2020 году, у каждой доля 50%. Оксана решила научить всех россиянок кулинарить дома на кухне, как в ресторане. Пошаговые инструкции с готовкой разных блюд а-ля «Французский цыплёнок в вине» и «Карпаччо из лосося» в первый год принесли 950 тысяч рублей выручки. Но дальше дело пошло в минус. На днях было подано заявление на ликвидацию компании.