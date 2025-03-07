«Шея тонкая, голова тяжёлая»: Невролог призвал не пускать детей на батуты

Батут — отличное развлечение, но детей туда пускать опасно, поскольку любая полученная травма из-за «тяжести головы» может вылиться в непоправимые последствия. Об этом сообщил врач-невролог Павел Хорошев в беседе с Инфо24.

«У детей тяжесть головы не пропорциональна силе шейных мышц, шея ещё тоненькая, слабенькая, мышцы неразвиты — а голова большая. Относительно силы этих мышц и массы тела ни в коем случае нельзя детей пускать на батуты», — считает доктор.

В пример он привёл печальный случай, когда девятилетнего ребёнка парализовало из-за того, что он неудачно приземлился в батутном центре.

«Потому что любая вертикальная или боковая нагрузка на позвоночник очень легко наносит повреждения, и очень часто такие травмы бывают несовместимы с дальнейшей нормальной деятельностью», — предупреждает медик.