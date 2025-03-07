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7 марта, 16:11

«Шея тонкая, голова тяжёлая»: Невролог призвал не пускать детей на батуты

Врач Хорошев: Детей нельзя пускать на батут, ведь шея слабая, а голова тяжёлая

Батут — отличное развлечение, но детей туда пускать опасно, поскольку любая полученная травма из-за «тяжести головы» может вылиться в непоправимые последствия. Об этом сообщил врач-невролог Павел Хорошев в беседе с Инфо24.

«У детей тяжесть головы не пропорциональна силе шейных мышц, шея ещё тоненькая, слабенькая, мышцы неразвиты — а голова большая. Относительно силы этих мышц и массы тела ни в коем случае нельзя детей пускать на батуты», — считает доктор.

В пример он привёл печальный случай, когда девятилетнего ребёнка парализовало из-за того, что он неудачно приземлился в батутном центре.

«Потому что любая вертикальная или боковая нагрузка на позвоночник очень легко наносит повреждения, и очень часто такие травмы бывают несовместимы с дальнейшей нормальной деятельностью», — предупреждает медик.

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Одним из самых безопасных видов спорта является плавание. Ранее врач рассказала, что плавать в бассейне могут люди со многими заболеваниями, из-за которых другие виды активности бывают недоступны. Кроме того, в данном процессе задействуются все мышцы тела, не нагружая при этом позвоночник.

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Shutterstock / FOTODOM / v74

Владимир Озеров
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