Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
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Регион
7 марта, 12:33

Генпрокуратура РФ признала нежелательной латвийскую организацию АРЭМ*

Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории РФ деятельность латвийской организации «Ассоциация развития русского гражданского общества и поддержки российских эмигрантов»* (АРЭМ*). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Ассоциация была зарегистрирована в Риге в 2018 году. Её учредители на постоянной основе взаимодействуют с литовской неправительственной организацией «Форум свободной России»*. Они распространяют негативные материалы о Вооружённых Силах Российской Федерации (ВС РФ), а также оправдывают террористические акты в России. Кроме того, на информационных ресурсах АРЭМ* дискредитируют органы государственной власти и открыто поддерживают антироссийскую санкционную политику.

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Ранее в России признали нежелательной русофобскую НКО из Бельгии. Деятельность международных организаций Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party* и её молодежного крыла European Liberal Youth* (Бельгия) признана нежелательной на территории РФ. Организация выступала за полную изоляцию нашей страны с первых дней проведения специальной военной операции (СВО).

* Деятельность организаций признана нежелательной в России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ovchinnikova Irina

Алена Пенчугина
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