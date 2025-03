Генпрокуратура РФ признала нежелательной латвийскую организацию АРЭМ*

Ранее в России признали нежелательной русофобскую НКО из Бельгии. Деятельность международных организаций Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party* и её молодежного крыла European Liberal Youth* (Бельгия) признана нежелательной на территории РФ. Организация выступала за полную изоляцию нашей страны с первых дней проведения специальной военной операции (СВО).