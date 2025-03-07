Генпрокуратура РФ признала нежелательной латвийскую организацию АРЭМ*

Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории РФ деятельность латвийской организации «Ассоциация развития русского гражданского общества и поддержки российских эмигрантов»* (АРЭМ*). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Ассоциация была зарегистрирована в Риге в 2018 году. Её учредители на постоянной основе взаимодействуют с литовской неправительственной организацией «Форум свободной России»*. Они распространяют негативные материалы о Вооружённых Силах Российской Федерации (ВС РФ), а также оправдывают террористические акты в России. Кроме того, на информационных ресурсах АРЭМ* дискредитируют органы государственной власти и открыто поддерживают антироссийскую санкционную политику.