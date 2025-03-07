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Регион
7 марта, 16:14

Просканировавший всю страну связист назвал регион, где больше всего любят радио

Связист Коровин: В Московской области обитают более 500 радиолюбителей

В Московской области зафиксировали более 507 любительских радиоприёмников за четыре года. Больше всего радиотехникой увлекаются в Балашихе, Серпухове и Домодедово. Об этом в беседе с интернет-изданием Regions.ru рассказал просканировавший всю Россию связист Михаил Коровин.

Абсолютным лидером является Балашиха, где насчитывается около 33 радиолюбителей. Среди преуспевших в этом показателе Серпухов (31) и Домодедово (27).

«И, по моему мнению, это прямое наследие советского прошлого, когда наука и техника были в большом почёте», — уверен эксперт.

Меньше всего радиосигналов оказалось в Лосино-Петровском (1), Власихе (2), Дубне (2) и Озёрах (1).

Ушёл из жизни создатель «Дорожного радио» Андрей Михайлов
Ушёл из жизни создатель «Дорожного радио» Андрей Михайлов

Ранее Life.ru писал, что радиостанция «судного дня» начала передавать странные сигналы после завершения телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. «Жужжалка» — это военное радио, через которое передают засекреченные сообщения.

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Shutterstock / FOTODOM / Africa Studio

Владимир Озеров
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