Просканировавший всю страну связист назвал регион, где больше всего любят радио
Связист Коровин: В Московской области обитают более 500 радиолюбителей
В Московской области зафиксировали более 507 любительских радиоприёмников за четыре года. Больше всего радиотехникой увлекаются в Балашихе, Серпухове и Домодедово. Об этом в беседе с интернет-изданием Regions.ru рассказал просканировавший всю Россию связист Михаил Коровин.
Абсолютным лидером является Балашиха, где насчитывается около 33 радиолюбителей. Среди преуспевших в этом показателе Серпухов (31) и Домодедово (27).
«И, по моему мнению, это прямое наследие советского прошлого, когда наука и техника были в большом почёте», — уверен эксперт.
Меньше всего радиосигналов оказалось в Лосино-Петровском (1), Власихе (2), Дубне (2) и Озёрах (1).
Ранее Life.ru писал, что радиостанция «судного дня» начала передавать странные сигналы после завершения телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. «Жужжалка» — это военное радио, через которое передают засекреченные сообщения.
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