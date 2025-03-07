Просканировавший всю страну связист назвал регион, где больше всего любят радио

В Московской области зафиксировали более 507 любительских радиоприёмников за четыре года. Больше всего радиотехникой увлекаются в Балашихе, Серпухове и Домодедово. Об этом в беседе с интернет-изданием Regions.ru рассказал просканировавший всю Россию связист Михаил Коровин.

Абсолютным лидером является Балашиха, где насчитывается около 33 радиолюбителей. Среди преуспевших в этом показателе Серпухов (31) и Домодедово (27).

«И, по моему мнению, это прямое наследие советского прошлого, когда наука и техника были в большом почёте», — уверен эксперт.

Меньше всего радиосигналов оказалось в Лосино-Петровском (1), Власихе (2), Дубне (2) и Озёрах (1).