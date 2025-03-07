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7 марта, 13:06

«Капитуляцию принять не можем»: В офисе Зеленского отвергли возможность диалога с РФ

Подоляк: С РФ «невозможно ни о чём договариваться», Киев не капитулирует

В офисе главаря киевского режима Владимира Зеленского отвергли возможность диалога с Россией. Как заявил советник офиса Михаил Подоляк, с Москвой «невозможно ни о чём договариваться», так как российская сторона настаивает исключительно на капитуляции Киева.

«С Россией невозможно ни о чём договориться. Она ставит условия, подразумевающие капитуляцию. Он [президент России Владимир Путин. — Прим. Life.ru] требует капитуляции, которую мы не можем принять. Это превратило бы Украину в сателлита России», — сказал Подоляк в интервью журналу Le Point.

Он также добавил, что у Киева нет альтернативы, кроме продолжения боевых действий.

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Продолжения конфликта жаждут не только на Украине, но и в Европе. Ранее Life.ru приводил слова госсекретаря США Марко Рубио, заявившего, что Европа предпочла бы продолжение событий на Украине в течение года, рассчитывая таким образом ослабить РФ. При этом он назвал президента США «единственным человеком, который действительно пытается положить конец конфликту».

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Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Мария Любицкая
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