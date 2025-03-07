«Капитуляцию принять не можем»: В офисе Зеленского отвергли возможность диалога с РФ

В офисе главаря киевского режима Владимира Зеленского отвергли возможность диалога с Россией. Как заявил советник офиса Михаил Подоляк, с Москвой «невозможно ни о чём договариваться», так как российская сторона настаивает исключительно на капитуляции Киева.

«С Россией невозможно ни о чём договориться. Она ставит условия, подразумевающие капитуляцию. Он [президент России Владимир Путин. — Прим. Life.ru] требует капитуляции, которую мы не можем принять. Это превратило бы Украину в сателлита России», — сказал Подоляк в интервью журналу Le Point.

Он также добавил, что у Киева нет альтернативы, кроме продолжения боевых действий.