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7 марта, 12:44

Киев получил от Британии средства из доходов от замороженных активов РФ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина получила первые средства от Великобритании, обеспеченные доходами от замороженных российских активов.

Он отметил, что сумма составила £752 миллиона (примерно $971,3 миллиона) в рамках инициативы G7 под названием ERA (программа экстренного кредитования Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine). Шмыгаль подчеркнул, что эти средства будут направлены на усиление обороноспособности Украины.

Согласно информации, опубликованной в газете The Times, в Великобритании было заморожено около 26 миллиардов фунтов активов Центрального банка России, а также примерно 18 миллиардов фунтов активов частных лиц, попавших под санкции.

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Ранее сообщалось, что Британия и Украина заключили новое соглашение о предоставлении Киеву займа в размере 2,26 млрд фунтов стерлингов. Этот кредит, как утверждает Зеленский, будет погашен за счёт замороженных российских активов.

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Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga

Оксана Попова
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