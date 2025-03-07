Киев получил от Британии средства из доходов от замороженных активов РФ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина получила первые средства от Великобритании, обеспеченные доходами от замороженных российских активов.

Он отметил, что сумма составила £752 миллиона (примерно $971,3 миллиона) в рамках инициативы G7 под названием ERA (программа экстренного кредитования Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine). Шмыгаль подчеркнул, что эти средства будут направлены на усиление обороноспособности Украины.

Согласно информации, опубликованной в газете The Times, в Великобритании было заморожено около 26 миллиардов фунтов активов Центрального банка России, а также примерно 18 миллиардов фунтов активов частных лиц, попавших под санкции.