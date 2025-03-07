Трамп предложил Хаменеи заключить сделку по ядерной программе Ирана

Ядерная программа Ирана включает в себя несколько исследовательских объектов, два урановых рудника, исследовательский реактор и объекты по переработке урана, в том числе три завода по обогащению урана. При этом в адрес Ирана постоянно поступали и поступают обвинения в разработке ядерного оружия. Так, американские СМИ в феврале заявили, что Иран ищет быстрый способ создания ядерного оружия. Утверждалось, что военные инженеры и учёные Ирана работают над тем, чтобы ускорить процесс превращения нарастающих запасов ядерного топлива в полноценное оружие, значительно сократив время, необходимое для этого.