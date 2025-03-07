Трамп предложил Хаменеи заключить сделку по ядерной программе Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что предложил верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи заключить сделку по ядерной программе. Соответствующее заявление республиканца прозвучало в интервью Fox Business.
«Я отправил в четверг письмо иранскому лидеру, предпочёл бы заключить сделку с Ираном», — сказал политик.
Глава Белого дома заявил, что Иран не должен получить ядерное оружие. Также он выразил надежду, что Тегеран пойдёт на переговоры.
Ядерная программа Ирана включает в себя несколько исследовательских объектов, два урановых рудника, исследовательский реактор и объекты по переработке урана, в том числе три завода по обогащению урана. При этом в адрес Ирана постоянно поступали и поступают обвинения в разработке ядерного оружия. Так, американские СМИ в феврале заявили, что Иран ищет быстрый способ создания ядерного оружия. Утверждалось, что военные инженеры и учёные Ирана работают над тем, чтобы ускорить процесс превращения нарастающих запасов ядерного топлива в полноценное оружие, значительно сократив время, необходимое для этого.
ТАСС / Zuma, © Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla