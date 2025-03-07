Африканцы из Замбии исполнили песню «Всё для тебя» в честь 8 Марта
В «Русском доме» в Замбии выучили песню «Всё для тебя» на 8 Марта
Студенты Русского дома в Замбии выучили песню Стаса Михайлова. Фото © Life.ru
В Русском доме в Замбии студенты выучили песню Стаса Михайлова «Всё для тебя». Таким образом они поздравили женщин с наступающим праздником. К исполнению песни они готовились несколько недель. Видео есть в распоряжении Life.ru.
Студенты Русского дома в Замбии выучили песню Стаса Михайлова. Фото © Life.ru
Ранее волонтёры ВСКС провели акцию «Цветочный десант» в Луганске в канун 8 Марта. На территории республики такое мероприятие организовали впервые. Студент-доброволец ВСКС Евгений Гашенко поднялся к учительнице русского языка и литературы Елене Антиповой с помощью альпинистского снаряжения и подарил ей цветы.