В Тюмени аферисты убедили студентку перевести им 112 тысяч рублей и устроить в кафе пожар

В Тюмени задержана 21-летняя студентка, подозреваемая в поджоге кафе по указке мошенников. Её поймали при попытке покинуть город, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Инцидент произошёл 6 марта в вечернее время. Изначально с девушкой связались якобы сотрудники банка, заявившие о попытке оформления на неё кредита. Испуганная россиянка передала злоумышленникам 112 тысяч рублей, после чего её попросили оказать «содействие в изобличении агентов иностранного государства». В качестве задания местной жительнице поручили устроить поджог в одном из ресторанов областного центра. Запуганная студентка отправилась в заведение с рюкзаком, в котором у неё была бутылка с зажигательной смесью.