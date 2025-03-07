В Тюмени аферисты убедили студентку перевести им 112 тысяч рублей и устроить в кафе пожар
МВД: В Тюмени задержали студентку, поджёгшую кафе по указке мошенников
В Тюмени задержана 21-летняя студентка, подозреваемая в поджоге кафе по указке мошенников. Её поймали при попытке покинуть город, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
Девушка из Тюмени попыталась поджечь местное кафе. Видео © УМВД по Тюменской области
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества). Фигурантка задержана», — говорится в сообщении.
Инцидент произошёл 6 марта в вечернее время. Изначально с девушкой связались якобы сотрудники банка, заявившие о попытке оформления на неё кредита. Испуганная россиянка передала злоумышленникам 112 тысяч рублей, после чего её попросили оказать «содействие в изобличении агентов иностранного государства». В качестве задания местной жительнице поручили устроить поджог в одном из ресторанов областного центра. Запуганная студентка отправилась в заведение с рюкзаком, в котором у неё была бутылка с зажигательной смесью.
Возгорание удалось оперативно потушить, обошлось без пострадавших.
Ранее Life.ru сообщал, как в Прикамье мужчина устроил поджог двух административных зданий за вознаграждение от неизвестных лиц. Целями преступника стали почта и отделение банка. К счастью, возгорания были оперативно потушены.