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7 марта, 14:21

В Тюмени аферисты убедили студентку перевести им 112 тысяч рублей и устроить в кафе пожар

МВД: В Тюмени задержали студентку, поджёгшую кафе по указке мошенников

В Тюмени задержана 21-летняя студентка, подозреваемая в поджоге кафе по указке мошенников. Её поймали при попытке покинуть город, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Девушка из Тюмени попыталась поджечь местное кафе. Видео © УМВД по Тюменской области

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества). Фигурантка задержана», — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл 6 марта в вечернее время. Изначально с девушкой связались якобы сотрудники банка, заявившие о попытке оформления на неё кредита. Испуганная россиянка передала злоумышленникам 112 тысяч рублей, после чего её попросили оказать «содействие в изобличении агентов иностранного государства». В качестве задания местной жительнице поручили устроить поджог в одном из ресторанов областного центра. Запуганная студентка отправилась в заведение с рюкзаком, в котором у неё была бутылка с зажигательной смесью.

Возгорание удалось оперативно потушить, обошлось без пострадавших.

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Ранее Life.ru сообщал, как в Прикамье мужчина устроил поджог двух административных зданий за вознаграждение от неизвестных лиц. Целями преступника стали почта и отделение банка. К счастью, возгорания были оперативно потушены.

Обложка ©

УМВД по Тюменской области

Мария Любицкая
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